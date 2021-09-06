В Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2" – Nord Stream 2 AG

Отмечается, что труба под номером 200 858 "будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах".

"На следующем этапе участок трубы, идущий от берега Германии, будет соединен с участком, идущим из датских вод, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию до конца текущего года", — добавили в компании.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "Северный поток – 2" будет достроен через несколько дней. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа трубопроводом в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".