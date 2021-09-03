Витренко о "Северном потоке – 2": Россия не готова играть по европейским правилам

"Северный поток – 2" не должен заработать совсем, [...] потому что сейчас Россия не готова играть по европейским правилам, она продолжает использовать газ как геополитическое оружие, и поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток – 2" заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия позволила это сделать", – сказал он.

Глава "Нафтогазу" согласился, что технически газопровод "будет достроен в ближайшие недели, но это не значит, что ему позволят работать в коммерческом режиме".

"То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти. [...] В коммерческом режиме этот проект не сможет работать до тех пор, пока его не сертифицирует немецкий регулятор. И это еще должно быть подтверждено Европейской комиссией", – объяснил Витренко.