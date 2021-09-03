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Видео: Shuster online / YouTube

Встреча Зеленского с Байденом, "Северный поток – 2" и вступление в НАТО. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист

3 сентября в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В студии обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, а также "Северный поток – 2" и вступление Украины в НАТО. Гости ток-шоу – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" и премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, замминистра обороны Анна Маляр и другие.

Теги: Савик Шустер, Свобода слова Савика Шустера
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