Витренко о гарантиях на транзит газа через Украину: Будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах. Это и есть гарантии

Витренко отметил, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией. "Лучшая гарантия – это контракты с европейскими компаниями", – сказал он.

По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", – отметил глава компании.

Витренко напомнил, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заручился гарантиями введения санкций против России из-за газопровода "Северный поток – 2". По словам Зеленского, эти гарантии еще будут разрабатываться, но Витренко считает, что санкции должны быть введены, в том числе если возникнут проблемы с украинским транзитом.

"Вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон – европейских компаний – к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", – подчеркнул глава "Нафтогазу".