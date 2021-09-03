ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Витренко о гарантиях на транзит газа через Украину: Будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах. Это и есть гарантии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витренко ожидает консультаций по "Северному потоку 2", которые должна провести Германия
Витренко ожидает консультаций по "Северному потоку – 2", которые должна провести Германия
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Лучшей гарантией транзита газа через территорию Украины являются не политические договоренности, а контракты с европейскими газовыми компаниями, считает глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1" 2 сентября.

Витренко отметил, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией. "Лучшая гарантия – это контракты с европейскими компаниями", – сказал он.

По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", – отметил глава компании.

Витренко напомнил, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заручился гарантиями введения санкций против России из-за газопровода "Северный поток – 2". По словам Зеленского, эти гарантии еще будут разрабатываться, но Витренко считает, что санкции должны быть введены, в том числе если возникнут проблемы с украинским транзитом.

"Вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон  европейских компаний  к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", – подчеркнул глава "Нафтогазу".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: газ, санкции, газопровод, транзит, Владимир Зеленский, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года" G
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года G
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS