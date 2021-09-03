Витренко о гарантиях на транзит газа через Украину: Будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах. Это и есть гарантии

Витренко отметил, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией. "Лучшая гарантия – это контракты с европейскими компаниями", – сказал он.
По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.
"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", – отметил глава компании.
Витренко напомнил, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заручился гарантиями введения санкций против России из-за газопровода "Северный поток – 2". По словам Зеленского, эти гарантии еще будут разрабатываться, но Витренко считает, что санкции должны быть введены, в том числе если возникнут проблемы с украинским транзитом.
"Вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон – европейских компаний – к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", – подчеркнул глава "Нафтогазу".
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".