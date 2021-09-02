Первые поставки газа через "Северный поток – 2" могут начаться еще до конца года – глава "Газпрома"

В "Газпроме" заявили, что маршрут их газопровода короче и выгодней для Европы, чем транзит через Украину Фото: EPA

Он сказал сотрудникам компании, что еще до конца текущего года, в этот отопительный сезон, они могут поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок.

По словам Миллера, с российской стороны "созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".

Он также подчеркнул, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким, самыми экономически эффективным для потребителей "и, что очень важно, самым экологически чистым: углеродный след – в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявлял, что "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции" российский газ "является самым грязным в мире".