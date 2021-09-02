ГОРДОН
 
 
МИР

Первые поставки газа через "Северный поток – 2" могут начаться еще до конца года – глава "Газпрома"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Газпроме" заявили, что маршрут их газопровода короче и выгодней для Европы, чем транзит через Украину
В "Газпроме" заявили, что маршрут их газопровода короче и выгодней для Европы, чем транзит через Украину
Фото: EPA

Российская газодобывающая компания "Газпром" может начать поставки по газопроводу "Северный поток – 2" уже в отопительном сезоне 2021 года. Об этом заявил глава корпорации Алексей Миллер, сообщил "Интерфакс".

Он сказал сотрудникам компании, что еще до конца текущего года, в этот отопительный сезон, они могут поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок.

По словам Миллера, с российской стороны "созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".

Он также подчеркнул, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким, самыми экономически эффективным для потребителей "и, что очень важно, самым экологически чистым: углеродный след – в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявлял, что "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции" российский газ "является самым грязным в мире".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, газ, Алексей Миллер, отопительный сезон, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом G
Дмитрий ГОРДОН
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
  Семь рецептов смузи
  Семь рецептов смузи
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
Адвокат Спирс рассказал о решении прокураторы по делу о нападении его клиентки на домработницу
Адвокат Спирс рассказал о решении прокураторы по делу о нападении его клиентки на домработницу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS