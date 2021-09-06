ГОРДОН
 
 
МИР

Австрийская компания OMV назвала срок начала поставок газа по "Северному потоку – 2"

Компания OMV является одним из инвесторов "Северного потока 2"
Компания OMV является одним из инвесторов "Северного потока – 2"
Фото: nord-stream2.com

Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшее время, сказал в интервью газете "Ведомости" глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

По словам Зеле, строительство газопровода завершится "на будущей неделе", при этом само интервью состоялось 27 августа. Поставки газа начнутся до конца года, добавил он.

В ответ на вопрос, снизятся ли спотовые цены на газ в Европе после запуска "Северного потока – 2", глава OMV ответил, что это зависит от мирового спроса и от того, насколько холодной будет зима.

Данные по объемам газа в хранилищах значительно повлияют на цену в ближайшие месяцы, подытожил Зеле.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Австрия, цены, строительство, газопровод, Европа, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии G
Дмитрий ГОРДОН
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS