Австрийская компания OMV назвала срок начала поставок газа по "Северному потоку – 2"

OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

По словам Зеле, строительство газопровода завершится "на будущей неделе", при этом само интервью состоялось 27 августа. Поставки газа начнутся до конца года, добавил он.

В ответ на вопрос, снизятся ли спотовые цены на газ в Европе после запуска "Северного потока – 2", глава OMV ответил, что это зависит от мирового спроса и от того, насколько холодной будет зима.

Данные по объемам газа в хранилищах значительно повлияют на цену в ближайшие месяцы, подытожил Зеле.