В Госдуме отреагировали на слова Яценюка о желании РФ превратить украинскую ГТС в металлолом

В Госдуме считают, что украинская ГТС – "это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались" Фото: ЕРА

3 августа в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Яценюк говорил, что Украине следует добиваться подписания трехстороннего договора о транзите российского газа.

"Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Они уже половину этого сделали", – заявил он в контексте разговора о действующем контракте на транзит, строительстве газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности Украины.

Реагируя на заявление Яценюка, замглавы Госдумы Игорь Ананских сказал, что украинская ГТС – "это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались". Однако компания "Оператор ГТС Украины" сообщала о плановых ремонтах газопровода. В частности, в 2020 году был завершен ремонт газопровода "Лупинг №4" у границы со Словакией.

Экспертным мнением канал RT посчитал и комментарий старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимира Оленченко (например, для "РИА Новости" он комментировал в последнее время различные темы – от вопросов, касающихся вакцины "Спутник V", до "Северного потока – 2" и визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон).

RT Оленченко заявил, что тезис Яценюка "об ответственности России за развал украинской системы не то что надуманный – это болезненное воображение".