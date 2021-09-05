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ПОЛИТИКА

В Госдуме отреагировали на слова Яценюка о желании РФ превратить украинскую ГТС в металлолом

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В Госдуме считают, что украинская ГТС "это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались"
В Госдуме считают, что украинская ГТС – "это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались"
Фото: ЕРА

Российский пропагандистский канал RT 5 сентября выпустил материал, посвященный реакции на слова бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

3 августа в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Яценюк говорил, что Украине следует добиваться подписания трехстороннего договора о транзите российского газа.

"Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Они уже половину этого сделали", – заявил он в контексте разговора о действующем контракте на транзит, строительстве газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности Украины.

Реагируя на заявление Яценюка, замглавы Госдумы Игорь Ананских сказал, что украинская ГТС – "это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались". Однако компания "Оператор ГТС Украины" сообщала о плановых ремонтах газопровода. В частности, в 2020 году был завершен ремонт газопровода "Лупинг №4" у границы со Словакией.

Экспертным мнением канал RT посчитал и комментарий старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимира Оленченко (например, для "РИА Новости" он комментировал в последнее время различные темы – от вопросов, касающихся вакцины "Спутник V", до "Северного потока – 2" и визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон).

RT Оленченко заявил, что тезис Яценюка "об ответственности России за развал украинской системы не то что надуманный – это болезненное воображение".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Угрозой для транзита газа политики считают строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Арсений Яценюк, Украина, экономика, пропаганда, Госдума, ГТС, газопровод, ремонт, Игорь Ананских, Северный поток – 2, Сергей Макогон, Свобода слова Савика Шустера
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