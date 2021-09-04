Яценюк: Задача России – превратить украинскую ГТС в металлолом. Она уже половину этого сделала

Он рассказал, что в свое время он добивался, чтобы договоренности между Россией и Украиной подписывали также представители Европы, "чтобы Европа гарантировала".

"Выгодно некоторым нашим партнерам нас оставить один на один с Россией. А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что у нынешней украинской власти "есть только один вариант".

"Декларации нам ничего не дадут. Нам нужно добиваться подписания трехстороннего соглашения, которое будет юридически обязывающее для России, для Европы, чтобы имели объем прокачки. Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Они уже половину этого сделали", – заявил Яценюк.