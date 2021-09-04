ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Яценюк: Задача России – превратить украинскую ГТС в металлолом. Она уже половину этого сделала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк считает, что "декларации ничего не дадут"
Яценюк считает, что "декларации ничего не дадут"
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Украине следует добиваться подписания трехстороннего договора о транзите российского газа. Такое мнение 3 сентября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он рассказал, что в свое время он добивался, чтобы договоренности между Россией и Украиной подписывали также представители Европы, "чтобы Европа гарантировала".

"Выгодно некоторым нашим партнерам нас оставить один на один с Россией. А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт", – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что у нынешней украинской власти "есть только один вариант".

"Декларации нам ничего не дадут. Нам нужно добиваться подписания трехстороннего соглашения, которое будет юридически обязывающее для России, для Европы, чтобы имели объем прокачки. Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Они уже половину этого сделали", – заявил Яценюк.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Угрозой для транзита газа политики считают строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод "Северный поток – 2" от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. "Газпром" должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, газ, ГТС, газопровод, транзит, Европа, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера, металлолом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года" G
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
В Москве группа Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
В Москве группа Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года G
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS