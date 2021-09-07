Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против "Северного потока – 2", все будет решать Байден – Зеркаль

У Байдена в руках есть все инструменты для применения санкций, считает Зеркаль (на фото) Фото: Lana Zerkal / Facebook

По ее словам, это будет определять президент США Джо Байден, "у которого в руках есть все инструменты для применения санкций".

"Ни одно законодательное изменение, которое было принято и дало возможность применять санкции, не было отменено. То есть инструментарий в руках США. Рассчитывать на то, что Европейский союз будет вводить какие-то санкции, на мой взгляд, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Этого достичь очень сложно, зная, например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с "Газпромом" на 15 лет на весьма особых условиях", – сказала Зеркаль.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Байденом 1 сентября говорил, что "Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики", если "будут подниматься вопросы энергетической безопасности". В совместном заявлении США и Украины "Северный поток – 2" назван угрозой для европейской энергетической безопасности.