Венгрия и Россия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку газа в обход Украины

Соглашение, которое планируется подписать к концу сентября, предполагает, что "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд м³ природного газа в год по двум маршрутам: 3,5 млрд м³ через Сербию и 1 млрд м³ через Австрию.

Новый контракт с российским газовым монополистом рассчитан на 15 лет с возможностью изменения закупаемых объемов через 10 лет. Ранее Венгрия получала российский газ преимущественно через украинскую ГТС.

"Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы платили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году и которое заканчивается сейчас", – отметил Сийярто.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в Facebook, что таким образом Россия лишает Украину транзита газа, используя значительно более длинный путь.

"Вместо прямого маршрута РФ – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно длиннее. Понятно, что новый маршрут не может быть дешевле украинского, но "Газпром" удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газ", – отметил он.

Макогон уверен, что финальная цель Кремля – не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину.

Кроме того, транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы CO 2 , добавил он.