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Сербия и Венгрия достроили часть газопровода, по которому Будапешт будет получать российский газ в обход Украины

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Участок газопровода между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м&sup3; газа
Участок газопровода между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа
Фото: depositphotos.com

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Об этом 4 июля сообщила сербская общественная телерадиокомпания РТС.

СМИ сообщило о сварке стыка газопровода на границе Сербии и Венгрии. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу и Сербия получила иной маршрут поставки газа, а не только через Украину.

Как отмечает "Интерфакс", участок между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа. Однако в планах стран является расширение мощности до 8,5 млрд м³ в год. Этого показателя планировали достичь до октября 2022 года, однако отложили на год – до октября 2023-го.

Контекст:

Балканский поток – это магистральный газопровод, ответвляющийся от "Турецкого потока" через Болгарию до Сербии, с перспективой продления до Австрии через Венгрию.

Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку" в начале года.

Морской газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы, открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год закреплены санкции против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию, перестрахованию, тестированию, инспекции или сертификации, необходимые для завершения строительства "Турецкого потока".

Теги: Россия, Украина, газ, Венгрия, Сербия, Турецкий поток
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