Сербия и Венгрия достроили часть газопровода, по которому Будапешт будет получать российский газ в обход Украины

Участок газопровода между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа Фото: depositphotos.com

СМИ сообщило о сварке стыка газопровода на границе Сербии и Венгрии. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу и Сербия получила иной маршрут поставки газа, а не только через Украину.

Как отмечает "Интерфакс", участок между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа. Однако в планах стран является расширение мощности до 8,5 млрд м³ в год. Этого показателя планировали достичь до октября 2022 года, однако отложили на год – до октября 2023-го.