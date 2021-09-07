В Минэнергетики Украины считают, что РФ попытается запустить "Северный поток – 2" до прохождения сертификации газопровода

До конца сертификации "Северный поток – 2" не может работать, отметила Зеркаль Фото: Lana Zerkal / Facebook

Она отметила, что газовый шантаж со стороны Москвы Берлин ощущает уже сейчас.

"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского союза и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, "в планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации".