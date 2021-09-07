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В Минэнергетики Украины считают, что РФ попытается запустить "Северный поток – 2" до прохождения сертификации газопровода

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До конца сертификации "Северный поток 2" не может работать, отметила Зеркаль
До конца сертификации "Северный поток – 2" не может работать, отметила Зеркаль
Фото: Lana Zerkal / Facebook

РФ попытается запустить "Северный поток – 2" до прохождения сертификации газопровода. Такое мнение 7 сентября в эфире телеканала "Украина 24" выразила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Она отметила, что газовый шантаж со стороны Москвы Берлин ощущает уже сейчас.

"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского союза и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы.  До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, "в планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

6 сентября Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа трубопроводом в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Германия, энергетика, Берлин, строительство, Министерство энергетики, газопровод, Елена Зеркаль, шантаж, Северный поток – 2, давление
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