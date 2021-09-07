Бацман об отношениях Украины и США: Ничто так не цементирует дружбу, как совместный бизнес

"Не надо заявлений, не надо деклараций – лучше всего укрепляет отношения совместный бизнес. Не надо нам помогать деньгами, не надо нам ничего просить и стоять с протянутой рукой. Американский бизнес, большой бизнес, если он заходит в Украину и здесь плотно укрепляется, развивается – это становится интересным проектом для Америки с точки зрения их циничных личных интересов. Потому что ничто так не цементирует дружбу, как совместные деньги. Потому что если Украина будет успешной – американские проекты и американский бизнес здесь тоже будут успешны. Поэтому, конечно же, если бы президент Байден сделал все для того, чтобы сюда зашли американские большие корпорации, которые здесь бы платили налоги, создавали рабочие места, то вокруг этих бизнесов неизбежно развивалась бы и строилась инфраструктура – это вот такие моторы, которые все заводили бы", – подчеркнула журналистка.

Она добавила, что и украинские компании заинтересованы в развитии своего бизнеса в США.

"И наш, украинский, бизнес если бы получил зеленый свет в Америке... По многим направлениям, начиная от продуктов питания и заканчивая IT, украинцы не просто могут конкурировать – они лучше, чем то, что делают в Америке. И если бы у украинских бизнесменов была сейчас возможность на каких-то льготных условиях заходить туда и развиваться, это бы, опять же, дало сумасшедший толчок для нас", – заявила Бацман.