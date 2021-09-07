ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Бацман об отношениях Украины и США: Ничто так не цементирует дружбу, как совместный бизнес

Алеся Бацман: Если бы сюда зашли американские большие корпорации, здесь платили налоги и создавали рабочие места, то вокруг этих бизнесов неизбежно развивалась бы инфраструктура
Алеся Бацман: Если бы сюда зашли американские большие корпорации, здесь платили налоги и создавали рабочие места, то вокруг этих бизнесов неизбежно развивалась бы инфраструктура
Скриншот: Украина 24 / YouTube

Украина нуждается не в материальной помощи от США, а во взаимном развитии бизнеса, заявила главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, комментируя в эфире телеканала "Украина 24" результаты встречи в Соединенных Штатах Америки президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Не надо заявлений, не надо деклараций – лучше всего укрепляет отношения совместный бизнес. Не надо нам помогать деньгами, не надо нам ничего просить и стоять с протянутой рукой. Американский бизнес, большой бизнес, если он заходит в Украину и здесь плотно укрепляется, развивается – это становится интересным проектом для Америки с точки зрения их циничных личных интересов. Потому что ничто так не цементирует дружбу, как совместные деньги. Потому что если Украина будет успешной – американские проекты и американский бизнес здесь тоже будут успешны. Поэтому, конечно же, если бы президент Байден сделал все для того, чтобы сюда зашли американские большие корпорации, которые здесь бы платили налоги, создавали рабочие места, то вокруг этих бизнесов неизбежно развивалась бы и строилась инфраструктура – это вот такие моторы, которые все заводили бы", – подчеркнула журналистка.

Она добавила, что и украинские компании заинтересованы в развитии своего бизнеса в США.

"И наш, украинский, бизнес если бы получил зеленый свет в Америке... По многим направлениям, начиная от продуктов питания и заканчивая IT, украинцы не просто могут конкурировать – они лучше, чем то, что делают в Америке. И если бы у украинских бизнесменов была сейчас возможность на каких-то льготных условиях заходить туда и развиваться, это бы, опять же, дало сумасшедший толчок для нас", – заявила Бацман.

Контекст:

Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По итогам визита Зеленского в Вашингтон США и Украина решили активизировать работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству, созданной еще в 2009 году. Ближайшее заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".

Теги: США, Украина, Джо Байден, экономика, бизнес, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, торговля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS