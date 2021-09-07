ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина хочет создать зону свободной торговли с США – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги
Кулеба: Мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги
Фото: ЕРА

Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 6 сентября в эфире канала ICTV.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря сильной экономике, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", – сказал глава МИД. 

Об этом Кулеба рассказал в контексте беседы о комиссии стратегического партнерства между США и Украиной. Министр отметил, что в рамках работы комиссии поднимался вопрос безвизового режима между Украиной и США, но инициатива "не нашла дальнейшего развития".

Контекст:

Украина заключила соглашения о ЗСТ с ЕвросоюзомИзраилем и Великобританией, ведет переговоры с Турцией и, как сообщали в правительстве, готовит соглашения о ЗСТ еще с тремя странами. 

Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству в 2009 году. 22 июля 2009 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, провели рабочий завтрак. На нем, как сообщала пресс-служба украинского президента, "была достигнута договоренность о создании украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству".

После этого состоялось еще несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го тогдашние главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

В совместном заявлении комиссии от 16 ноября 2018 года говорилось, в частности, что США и Украина "подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как "Северный поток – 2" и вторая линия "Турецкого потока".

По итогам визита Зеленского в Вашингтон США и Украина решили активизировать работу комиссии. Ближайшее заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, экономика, Вашингтон, Дмитрий Кулеба, торговля, ЗСТ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS