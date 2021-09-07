Украина хочет создать зону свободной торговли с США – Кулеба

Кулеба: Мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги Фото: ЕРА

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря сильной экономике, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", – сказал глава МИД.

Об этом Кулеба рассказал в контексте беседы о комиссии стратегического партнерства между США и Украиной. Министр отметил, что в рамках работы комиссии поднимался вопрос безвизового режима между Украиной и США, но инициатива "не нашла дальнейшего развития".