ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Постоянно поднимаем вопрос безвиза с США. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этом

Кулеба рассказал о переговорах по безвизу с США, а также Великобританией и Канадой
Кулеба рассказал о переговорах по безвизу с США, а также Великобританией и Канадой
Фото: ЕРА

Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с США, Канадой и Великоританией, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV 6 сентября.

Ведущий отметил, что раньше переговоры о безвизе вела комиссия стратегического партнерства (КСП) между США и Украиной, и спросил, не обсуждался ли этот вопрос в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. 

"Это была одна из инициатив, которая была внесена на рассмотрение этой комиссии, но она не нашла дальнейшего развития. Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. С Канадой и Великобританией тоже. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этих вопросах. Там небольшие шаги, потому что политика этих государств очень консервативна, но мы двигаемся", – ответил глава МИД.

В начале года Кулеба говорил, что о безвизе между Украиной и США нет речи, а Великобритания готова к упрощению визового режима

Контекст:

Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству в 2009 году. 22 июля 2009 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, провели рабочий завтрак. На нем, как сообщала пресс-служба украинского президента, "была достигнута договоренность о создании украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству".

После этого состоялось еще несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го тогдашние главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

В совместном заявлении комиссии от 16 ноября 2018 года говорилось, в частности, что США и Украина "подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как "Северный поток – 2" и вторая линия "Турецкого потока".

По итогам визита Зеленского в Вашингтон США и Украина решили активизировать работу комиссии. Ближайшее заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, США, Украина, МИД, Великобритания, Канада, безвизовый режим, Павел Климкин, Дмитрий Кулеба, Британия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS