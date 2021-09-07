Кулеба: Постоянно поднимаем вопрос безвиза с США. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этом

Кулеба рассказал о переговорах по безвизу с США, а также Великобританией и Канадой Фото: ЕРА

Ведущий отметил, что раньше переговоры о безвизе вела комиссия стратегического партнерства (КСП) между США и Украиной, и спросил, не обсуждался ли этот вопрос в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Это была одна из инициатив, которая была внесена на рассмотрение этой комиссии, но она не нашла дальнейшего развития. Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. С Канадой и Великобританией тоже. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этих вопросах. Там небольшие шаги, потому что политика этих государств очень консервативна, но мы двигаемся", – ответил глава МИД.

В начале года Кулеба говорил, что о безвизе между Украиной и США нет речи, а Великобритания готова к упрощению визового режима.