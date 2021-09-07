Кулеба: Постоянно поднимаем вопрос безвиза с США. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этом

Ведущий отметил, что раньше переговоры о безвизе вела комиссия стратегического партнерства (КСП) между США и Украиной, и спросил, не обсуждался ли этот вопрос в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
"Это была одна из инициатив, которая была внесена на рассмотрение этой комиссии, но она не нашла дальнейшего развития. Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. С Канадой и Великобританией тоже. С Канадой и Британией мы уже продвинулись в этих вопросах. Там небольшие шаги, потому что политика этих государств очень консервативна, но мы двигаемся", – ответил глава МИД.
В начале года Кулеба говорил, что о безвизе между Украиной и США нет речи, а Великобритания готова к упрощению визового режима.
Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству в 2009 году. 22 июля 2009 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, провели рабочий завтрак. На нем, как сообщала пресс-служба украинского президента, "была достигнута договоренность о создании украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству".
После этого состоялось еще несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го тогдашние главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.
В совместном заявлении комиссии от 16 ноября 2018 года говорилось, в частности, что США и Украина "подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как "Северный поток – 2" и вторая линия "Турецкого потока".
По итогам визита Зеленского в Вашингтон США и Украина решили активизировать работу комиссии. Ближайшее заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".