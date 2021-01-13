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Кулеба: Британскую визу получить станет проще

Речь о безвизе с Великобританией не идет, но упрощенный визовый режим обсуждается, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: В Британии готовы к диалогу об упрощении визового режима
Кулеба: В Британии готовы к диалогу об упрощении визового режима
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что украинцам станет проще получать визы для поездок в Великобританию. Об этом глава МИД заявил в интервью "Обозревателю".

О отметил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

"В Британии один из самых жестких визовых режимов в мире. Но назовем вещи своими именами: британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу относительно мобильности для упрощения визового режима. Реальная перспектива следующая: визы останутся, но получать их станет проще", – заявил Кулеба.

Он добавил, что в декабре 2020 года встречался с послом Великобритании и обозначил, что "необходимы действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

Сроков возможного упрощения визового режима Кулеба не назвал.

Министр также подчеркнул, что беспокоиться о безвизе с Европейским союзом украинцам не следует – единственной реальной проблемой для свободных поездок в страны ЕС в этом году, по его мнению, является пандемия коронавируса.

"Как только мы впишемся в критерии ЕС (а там ключевое – это объем и динамика заболеваемости), я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу исчезнут", – заявил министр.

В конце 2020 года Кулеба сообщал, что решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства представляло собой реальную угрозу безвизовому режиму Украины с Евросоюзом.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го. 30 января 2020 года Зеленский на год предоставил подданным Великобритании право на безвизовый въезд в Украину.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

Теги: Великобритания, визовый режим, безвизовый режим, Дмитрий Кулеба, визы, Евросоюз
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