В Британии с марта начнут выдавать “культовые сине-золотые паспорта”

В связи с выходом из Европейского союза Великобритания начнет выдавать обновленные внутренние паспорта. В британском МВД заявили, что это будет самый технологичный документ в истории королевства.

Великобритания с марта начнет выдавать внутренние паспорта нового образца, сообщил 22 февраля телеканал Sky News.

Как отметила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател, документ возвращается “к культовому сине-золотому дизайну” (паспорта синего цвета выдавали в Британии с 1921-го по 1988 годы; в период пребывания страны в составе ЕС паспорта были бордового цвета).

В МВД заявили, что это будет “самый технологичный британский паспорт за всю историю”, изготовленный с использованием “новейших и наиболее безопасных методов печати и дизайна”.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву). Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев.