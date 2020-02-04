Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы после Brexit – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести встречу "Веймарского треугольника" на высшем уровне, чтобы подчеркнуть важность своей страны, Польши и ФРГ для формирования новой структуры Европейского союза без Великобритании и выстраивания отношений с Россией.

Три страны – Франция, Польша и Германия – несут ответственность за будущее Европы, особенно после ухода из Евросоюза Великобритании. Об этом после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве 3 февраля заявил французский президент Эммануэль Макрон. Пресс-конференцию глав государств транслировала в YouTube пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон призвал провести встречу стран так называемого Веймарского треугольника на высшем уровне в ближайшие месяцы.

Более тесные связи с Польшей необходимы при формировании структуры Европейского союза после Brexit и для решения вопросов европейской безопасности и отношений с Россией, подчеркнул президент Франции. По его словам, позиция Франции является не пророссийской, а проевропейской.

Дуда в свою очередь отметил, что 27 стран – членов ЕС обязаны стать более эффективными и привлекательными, чтобы никто больше не захотел покинуть союз.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

3 февраля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна сможет играть в ЕС ту роль, которая принадлежала Великобритании.

В 2017 году Макрон не раз критиковал правое правительство Польши, утверждая, что в Варшаве избрали путь самоизоляции и движутся в противоположном от Европы направлении.