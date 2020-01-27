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Дуда об отношениях Украины и РФ: Требуем соблюдения норм международного права

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна однозначно поддерживает восстановление территориальной целостности Украины.

Зеленский и Дуда обсудили отношения между Украиной и РФ
Зеленский и Дуда обсудили отношения между Украиной и РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского по освобождению украинских политзаключенных из российских тюрем. Об этом он сказал во время совместного брифинга в Освенциме. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

"Мы разговаривали о ситуации в Украине в отношениях с Россией, о вопросах относительно оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма. Для нас этот вопрос однозначен. Мы требуем соблюдения норм международного права, а также восстановления территориальной целостности Украины", – заявил он.

Дуда добавил, что Украина всегда может рассчитывать на "однозначную позицию" Польши.

Президент Польши рассказал, что обсудил с Зеленским нормандский формат.

"Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы, как сосед, радуемся, что вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", – заявил Дуда.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/778275922668649/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.

Теги: Россия, Украина, Польша, агрессия, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, обмен удерживаемыми лицами
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