Зеленский помиловал 97 граждан с начала президентства

Среди помилованных президентом Украины Владимиром Зеленским – 11 женщин и 86 мужчин.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан с начала своего президентства. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Українських новин", опубликованном 26 января.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", – сказано в тексте ответа.

Среди помилованных – 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а для семерых наказание было сокращено.

Офис президента Украины не ответил агентству на вопрос о том, сколько среди них было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов удерживаемыми лицами с Россией.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.