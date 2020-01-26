Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский помиловал 97 граждан с начала президентства

Среди помилованных президентом Украины Владимиром Зеленским – 11 женщин и 86 мужчин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан с начала своего президентства. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Українських новин", опубликованном 26 января.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", – сказано в тексте ответа.

Среди помилованных – 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а для семерых наказание было сокращено.

Офис президента Украины не ответил агентству на вопрос о том, сколько среди них было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов удерживаемыми лицами с Россией.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35"Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, помилование, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS