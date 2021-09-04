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Боррель о европейской перспективе Украины: Это длительный процесс, не имеющий конечной даты

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Боррель: Внедрение реформ должно быть на повестке дня
Боррель: Внедрение реформ должно быть на повестке дня
Фото: ЕРА

Евросоюз остается преданным идее укрепления политического сотрудничества и экономической интеграции с Украиной. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью "Радiо Свобода", которое опубликовано 3 сентября.

"Евросоюз – прочный и надежный партнер Украины, он останется преданным идее укрепления политического сотрудничества и экономической интеграции с Украиной. Это длительный процесс, который не имеет установленной конечной даты", – сказал он.

По словам евродипломата, приближению Украины к европейской перспективе способствует продвижение реформ.

"Ваша страна уже сделала много на этом пути, однако внедрение реформ должно и далее быть на повестке дня. Лучший инструмент для достижения этих общих целей – Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это самое полное соглашение, которое Евросоюз имеет с любым третьим партнером", – отметил Боррель.

Экономическая интеграция и приближение к регуляторному регулированию Евросоюза выгодны для торговли и экономики Украины, подчеркнул верховный представитель ЕС.

"Соглашение дает конкретные результаты. Посмотрите, например, на показатели торговли: после того, как оно заработало, украинский экспорт в страны Евросоюза вырос более чем на 50%. Мы стремимся продолжать развивать контакты между людьми. Важно, чтобы наши страны и их граждане оставались рядом, несмотря на эпидемиологические вызовы. Недавнее решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19 стало важным шагом в этом направлении", – заключил он.

Контекст:

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствуют, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Теги: Украина, экономика, реформы, экспорт, Соглашение об ассоциации, торговля, безопасность, Жозеп Боррель, соглашение, сотрудничество
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