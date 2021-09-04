Боррель о европейской перспективе Украины: Это длительный процесс, не имеющий конечной даты

"Евросоюз – прочный и надежный партнер Украины, он останется преданным идее укрепления политического сотрудничества и экономической интеграции с Украиной. Это длительный процесс, который не имеет установленной конечной даты", – сказал он.
По словам евродипломата, приближению Украины к европейской перспективе способствует продвижение реформ.
"Ваша страна уже сделала много на этом пути, однако внедрение реформ должно и далее быть на повестке дня. Лучший инструмент для достижения этих общих целей – Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это самое полное соглашение, которое Евросоюз имеет с любым третьим партнером", – отметил Боррель.
Экономическая интеграция и приближение к регуляторному регулированию Евросоюза выгодны для торговли и экономики Украины, подчеркнул верховный представитель ЕС.
"Соглашение дает конкретные результаты. Посмотрите, например, на показатели торговли: после того, как оно заработало, украинский экспорт в страны Евросоюза вырос более чем на 50%. Мы стремимся продолжать развивать контакты между людьми. Важно, чтобы наши страны и их граждане оставались рядом, несмотря на эпидемиологические вызовы. Недавнее решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19 стало важным шагом в этом направлении", – заключил он.
Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.
Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствуют, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.