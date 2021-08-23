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"Маловероятно в ближайшие годы". В Еврокомиссии оценили перспективы членства Украины в Евросоюзе

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз
Фото: depositphotos.com

Вступление Украины в Евросоюз должны единогласно поддержать все страны-члены ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 23 августа.

"Я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени, с учетом политической динамики в ЕС. Этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации. В его рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных Соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции", – отметил европейский чиновник.

В ответ на вопрос, о том, что в ближайшие 3–5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС могут не поднять, Домбровскис ответил так: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, как проходят вопросы по расширению, то да [...] К сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

Вице-президент Еврокомиссии заявил об отсутствии консенсуса по дальнейшему расширению ЕС.

"Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад", – заключил он.

Контекст:

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствую, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, Соглашение об ассоциации, Евросоюз, Валдис Домбровскис, перспективы, соглашение, членство
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