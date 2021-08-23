"Маловероятно в ближайшие годы". В Еврокомиссии оценили перспективы членства Украины в Евросоюзе

"Я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени, с учетом политической динамики в ЕС. Этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации. В его рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных Соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции", – отметил европейский чиновник.

В ответ на вопрос, о том, что в ближайшие 3–5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС могут не поднять, Домбровскис ответил так: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, как проходят вопросы по расширению, то да [...] К сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

Вице-президент Еврокомиссии заявил об отсутствии консенсуса по дальнейшему расширению ЕС.

"Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад", – заключил он.