64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Среди противников присоединения к ЕС лишь четверть – за сближение с РФ – социологи

Больше всего вступление в ЕС поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года Фото: depositphotos.com

27% опрошенных против присоединения к ЕС.

Еще 9% респондентов затруднились с ответом либо отказались озвучить свою позицию.

"Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления", – говорится в сообщении.

Больше всего вступление в ЕС поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года – 75%. При этом и в старших категориях не менее половины респондентов выступают за движение Украины в западном направлении.

"Устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, сколько запрос на равноудаленность от Запада и России – такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие – за самостоятельное развитие", – отмечают социологи.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.