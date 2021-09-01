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Евросоюз может отменить визы белорусским чиновникам из-за наплыва мигрантов из страны – журналист

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Миграционный кризис на границе с Беларусью политически управляемая гибридная операция режима Лукашенко, считают главы стран Балтии и Польши
Миграционный кризис на границе с Беларусью – политически управляемая гибридная операция режима Лукашенко, считают главы стран Балтии и Польши
Фото: president.gov.by

Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз для чиновников из Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов из республики в страны ЕС. Об этом 31 августа в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом в Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся", – написал он.

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили и в Латвии.

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы и Польши. Строительство стены на границе с Беларусью допустили также в Латвии.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, кризис, Европейский союз, визы, чиновники, мигранты, Евросоюз, Рикард Йозвяк, нелегалы, границы, ЕС
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