В Польше сообщили о росте количества нелегальных мигрантов из Беларуси

С начала августа в Польше задержали 950 нелегальных мигрантов из Беларуси, отметили в пограничной службе страны Фото: Straż Graniczna / Twitter

Отмечается, что в пятницу польские пограничники задержали 40 иностранцев, еще 90 попыток незаконного пересечения не допустили.

Liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy z * do * znów wzros * a.Wczoraj tj.27.08 takich prób by * o 130.Stra * nicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozosta * e 90 prób zosta * o udaremnionych * Zapowiada si * pracowity weekend.#WspólneBezpiecze * stwo — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2021

Среди задержанных – 14 граждан Сирии, их у границы ждал соотечественник с видом на жительство в Швеции, уточнили в пограничной службе в Twitter.

"Мужчина приехал на автобусе, чтобы увезти мигрантов, – его тоже задержали", – добавили в ведомстве.

Wczoraj stra * nicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców,którzy nielegalnie przekroczyli granic * z * do * .W * ród nich grup * 14 ob.Syrii, na któr * pod granic * oczekiwa * ich rodak(posiada szwedzk * kart * pobytu).M * czyzna przyjecha * busem,aby wywie * imigrantów-zosta * równie * zatrzymany — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2021

С начала августа в Польше зафиксировали около 3,2 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, 950 человек задержали, более 1,1 тыс. находится в центрах содержания нелегальных мигрантов, подчеркнула пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска, пишет агентство PAP.