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Президент Латвии допустил строительство стены на границе с Беларусью

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Режим Лукашенко использует людей с Ближнего Востока как инструмент гибридной войны, отметил Левитс (на фото)
Режим Лукашенко использует людей с Ближнего Востока как инструмент гибридной войны, отметил Левитс (на фото)
Фото: EPA

Латвия может начать строить стену на границе с Беларусью, если ситуация с нелегальной миграцией "останется такой же, как сейчас". Об этом в интервью телеканалу "Дождь", опубликованном 24 августа, заявил президент страны Эгилс Левитс.

"Если понадобится, мы можем построить эти конструкции, чтобы защитить наши границы, – сказал Левитс. – Я полагаю, скоро оно [строительство] начнется, если ситуация останется такой же, как сейчас".

По словам главы республики, "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко использует людей с Ближнего Востока как инструмент гибридной войны".

"Мы будем твердо стоять на наших границах, это позиция Латвии, Литвы, Польши. Мы не можем принять эту провокацию", – отметил Левитс.

Он назвал защиту собственных границ "первой задачей", которой должны заниматься власти Латвии.

Контекст:

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Всего с 6-го по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 295 нелегалов, 476 – с 10 августа (данные на 23 августа), подчеркнули в Государственной пограничной охране.

Из-за наплыва мигрантов правительство Латвии с 11-го августа по 10 ноября 2021 года объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Согласно решению, пограничная служба имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу. Кроме того, в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

В Литве строительство забора с колючей проволокой (высотой не менее четырех метров и длиной более 500 км) на границе с Беларусью планируют завершить до сентября 2022 года. Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили также власти Польши.

Теги: Беларусь, Латвия, Александр Лукашенко, граница, провокации, строительство, мигранты, президент, интервью, Эгилс Левитс, нелегалы
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