14 сентября боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"14 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (з автоматических станковых гранатометов), Шумы (из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм) и дважды – в районе Нью-Йорка (из станковых противотанковых гранатометов).

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ", – подчеркнули в пресс-центре.

Утром 15 сентября обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.