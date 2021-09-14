На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен", – говорится в сводке.

Военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ", – утверждают в ведомстве.

В Минобороны отметили также, что, по информации разведки, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые способности оккупационных войск на оккупированных территориях. Также боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения, а также провоцирования ответного огня.