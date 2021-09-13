Ермак надеется, что США могут помочь положить конец войне на Донбассе

Ермак выразил убеждение, что Россия попытается использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия, и "тогда мы посмотрим, будут ли выполнены взятые обязательства". Он добавил, что украинская сторона услышала "очень сильные заверения американских друзей в том, что они на самом деле готовы предпринять очень конкретные и очень жесткие меры в ответ на любые будущие акты агрессии, которые могут быть предприняты Россией".
Он добавил, что, если у него спросили бы, не пришло ли время предпринять шаги против "Северного поток – 2", он "ответил бы утвердительно".
Ермак также сказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 1 сентября прошла хорошо. Он отметил, что Байден знает Украину "лучше, чем любой другой президент США".
По словам главы Офиса президента, он хотел бы, чтобы Байден и Зеленский были награждены Нобелевской премией мира "за достижение нашей величайшей цели – положить конец этой войне и вернуть наших соотечественников и нашу территорию".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Зеленский во время визита в Соединенные Штаты говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. "Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – отмечал глава государства.
После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе.