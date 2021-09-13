Ермак надеется, что США могут помочь положить конец войне на Донбассе

Ермак отметил, что Байден знает Украину "лучше, чем любой другой президент США" Фото: president.gov.ua

Ермак выразил убеждение, что Россия попытается использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия, и "тогда мы посмотрим, будут ли выполнены взятые обязательства". Он добавил, что украинская сторона услышала "очень сильные заверения американских друзей в том, что они на самом деле готовы предпринять очень конкретные и очень жесткие меры в ответ на любые будущие акты агрессии, которые могут быть предприняты Россией".

Он добавил, что, если у него спросили бы, не пришло ли время предпринять шаги против "Северного поток – 2", он "ответил бы утвердительно".

Ермак также сказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 1 сентября прошла хорошо. Он отметил, что Байден знает Украину "лучше, чем любой другой президент США".

По словам главы Офиса президента, он хотел бы, чтобы Байден и Зеленский были награждены Нобелевской премией мира "за достижение нашей величайшей цели – положить конец этой войне и вернуть наших соотечественников и нашу территорию".