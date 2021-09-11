США готовы к участию в нормандском формате и в параллельном с ним процессе – Госдепартамент

США сказали Украине, РФ и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров по Донбассу, отметила Нуланд Фоо: EPA

"Относительно переговорного формата: вы знаете, что в администрации [44-го президента США Барака] Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с нормандским. Германия и Франция были в нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись", – рассказала дипломат.

По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

"То ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", – отметила замгоссекретаря Штатов.

По ее данным, недавно состоялась встреча советников президентов стран "Нормандской четверки", которая была "по крайней мере в более позитивном тоне".

"Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь – мы готовы помочь", – резюмировала Нуланд.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. "Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – отмечал глава государства.

После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.