Самый дорогой в истории газ, обострение на Донбассе и новинки от Apple. Главное за день

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Цена на газ в ходе торгов на лондонской бирже 14 сентября превысила €65,5 за МВт-ч (более $801 за 1 тыс. м³).

Война в Украине

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.

Он отметил, что только за выходные 11 и 12 сентября на Донбассе погибло четверо украинских военных, 15 получили ранения. После этого, 13 и 14 сентября, среди украинских военных снова были погибшие и раненые.

Заседание политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу 14 сентября было сорвано российской стороной, которая вместо имплементации "формулы Штайнмайера" настаивала на обсуждении некого "плана действий", представленного боевиками "ДНР", сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Хроники пандемии

За прошлые сутки в Украине подтвердили 3332 случая COVID-19. Умерло за сутки 97 человек. По данным мониторинговой системы СНБО, это самый высокий показатель с 10 июня. Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19, по данным Минздрава, превышена в шести областях Украины.

В то же время главный санврач Игорь Кузин считает, что новая волна эпидемии в стране еще не началась – таким показателем министерство будет считать переход какого-то региона в "оранжевую" зону.



По словам Кузина, сейчас в Украине от коронавируса полностью вакцинированы 20% от необходимого количества населения для защиты от эпидемии.

Apple представила новые гаджеты

14 сентября компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию новых моделей смартфонов (всего четыре телефона – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). Были представлены также новый iPad и iPad mini, часы Apple Watch Series 7 и сервис Apple Fitness+. Читайте главное из презентации в обзоре.

Украина ожидает осенью денег от МВФ и ЕС

Украина ожидает успешного завершения работы миссии Международного валютного фонда в Украине и предоставления транша МВФ на $750 млн в конце ноября или в начале декабря, а также €600 млн макрофинансовой помощи Евросоюза в ноябре. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Масштабный взрыв в Бейруте мог быть связан с украинским бизнесменом

Груз нитрата аммония, который 4 августа 2020 года взорвался в порту ливанского Бейрута, в результате чего погибли 220 человек, вероятно, принадлежал группе компаний Savaro, за которой стоит бизнесмен из Днепра Владимир Вербоноль, следует из расследования "Центра по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP).