Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в шести областях Украины – Минздрав

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (56,3%), Волынской (64,8%), Закарпатской (55,6%), Львовской (86,4%), Николаевской (53,9%) и Одесской (57,5%) областях.

В Волынской, Львовской и Одесской областях показатель превышен три дня подряд.

11-го и 12 сентября динамика госпитализаций была превышена также в Тернопольской области (50,9% и 62,8%), но 13 сентября показатель вернулся в пределы нормы (49,6%).

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.