Информация о том, что в Умани более 1 тыс. хасидов заразились COVID-19, не подтверждена официально – еврейская община Украины

На Рош а-Шана в 2021 году приехало более 30 тыс. паломников Фото: EPA

"Информация о более чем 1 тыс. зараженных брацлавских хасидов, которые якобы приехали с COVID-19 из Умани в Израиль, по данным Объединенной еврейской общины Украины, не подтверждена официальными сообщениями с израильской стороны. Впервые информация появилась в ряде СМИ с отсылкой на минздрав и МВД Израиля, при этом на сайте министерств нет заявлений относительно такого количества зараженных", – говорится в сообщении.

В общине отметили, что Черкасская облгосадминистрация и Уманская райгосадминистация отрицают вспышку заболевания в Умани. Об этом чиновники накануне заявляли в комментарии "Укринформу".

"Призываем СМИ дождаться официального заявления израильской стороны и не спекулировать на этой теме", – добавили в общине.