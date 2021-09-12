В этом году Умань посетило более 30 тыс. паломников-хасидов – полиция

Хасиды со всего мира прибывают в Умань каждую осень для празднования Рош а-Шана Фото: npu.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции Украины.

За порядком в городе следили сводный отряд полиции, военнослужащие Национальной гвардии, а также израильские полицейские. Всего – более 600 правоохранителей. Сводный отряд тоже сегодня покинул Умань.

Резонансных правонарушений во время празднования Рош а-Шана не было, сообщил начальник главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, который руководил мероприятиями по безопасности в этот период в Умани.

Правоохранители в городе работали круглосуточно в эти дни, уточняется в релизе.