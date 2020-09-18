Хасиды полностью освободили пункт пропуска "Новые Яриловичи" – Геращенко

Хасиды, застрявшие на белорусско-украинской границе, отправились отмечать Рош а-Шана в белорусские города. КПП "Новые Яриловичи" возобновит работу после того как белорусская сторона приберет территорию. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Кабмин Украины принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытались попасть в Украину Фото: EPA

Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси. Об этом 18 сентября написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Спасибо сотрудникам пограничной службы за вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление, вы выполнили свой долг. Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП "Новые Яриловичи" сможет возобновить свою работу", – подчеркнул Геращенко.

На фотографиях, выставленных Геращенко, видно, что на КПП много мусора – пластиковых бутылок, пакетов и других отходов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.