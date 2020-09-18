Зеленский о праздновании Рош а-Шана: Мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к еврейской общине, выразил надежду, что в новом году мир сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Зеленский: Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года! Фото: ЕРА

Украина вынуждена ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе празднование Рош а-Шана. Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош а-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5781 года… Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий. Для безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника", – написал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех за понимание и взаимодействие в решении вопросов безопасности.

"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!" – отметил президент.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.