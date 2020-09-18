ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" стало меньше хасидов – Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники сообщают о постепенном возвращении паломников – хасидов на территорию Беларуси.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Около пункта пропуска "Новые Яриловичи" остаются около 600 человек
Около пункта пропуска "Новые Яриловичи" остаются около 600 человек
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью уменьшилось количество хасидов. Об этом 18 сентября сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили в Госпогранслужбе, ранее на этом пункте пропуска находилось около 1000 человек, которые "не оставляли надежды попасть в Украину".

На данный момент, по имеющейся в Госпогранслужбе информации, на границе с Беларусью возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" остаются около 600 человек.

При этом украинские пограничники отмечают постепенное возвращение паломников – хасидов на территорию Беларуси.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину. 

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

Теги: Украина, Израиль, Беларусь, граница, Госпогранслужба, пограничники, хасиды, Рош а-Шана, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник заявил, что из-за репетиций продолжает терять вес
Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник заявил, что из-за репетиций продолжает терять вес
  Holy. Бибер выпустил клип на совместную песню с Chance The Rapper. Видео
  Holy. Бибер выпустил клип на совместную песню с Chance The Rapper. Видео
  Анатолий Анатолич: Закрывайся, TikTok, ховайся, TikTok: Гордон появился
  Анатолий Анатолич: Закрывайся, TikTok, ховайся, TikTok: Гордон появился
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
"Так красиво с животиком". На новых снимках Никитюк ее подписчики заметили округлившиеся формы
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
Никитюк стала приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами"
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою жену
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS