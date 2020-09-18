Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" стало меньше хасидов – Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники сообщают о постепенном возвращении паломников – хасидов на территорию Беларуси.

Около пункта пропуска "Новые Яриловичи" остаются около 600 человек Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью уменьшилось количество хасидов. Об этом 18 сентября сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили в Госпогранслужбе, ранее на этом пункте пропуска находилось около 1000 человек, которые "не оставляли надежды попасть в Украину".

На данный момент, по имеющейся в Госпогранслужбе информации, на границе с Беларусью возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" остаются около 600 человек.

При этом украинские пограничники отмечают постепенное возвращение паломников – хасидов на территорию Беларуси.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.