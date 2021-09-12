Из Умани в Израиль вернулись более 1400 хасидов с COVID-19 – СМИ

"Обновленные данные по числу зараженных, вернувшихся из Умани: более 1400 ортодоксов, вернувшихся из Украины, получили положительные ответы на анализы", – говорится в сообщении.

Израильские СМИ 9 сентября писали, что паломники возвращаются из Умани с поддельными тестами на COVID-19. Называлась цифра в 117 хасидов с сомнительными документами.