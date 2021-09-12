В мире сделали почти 5,7 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 184 странах. Последний суточный показатель составляет 33,5 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (84,2%).
Агентство отмечает, что в настоящее время сделано достаточно прививок, чтобы охватить вакцинацией 37% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 12 сентября первую дозу вакцины получили 5,9 млн человек, а 4,8 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.