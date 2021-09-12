В мире сделали почти 5,7 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в мире стартовала в конце 2020 года Фото: EPA

Вакцинация стартовала в 184 странах. Последний суточный показатель составляет 33,5 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,1 млрд доз, п олностью вакцинированы 69,3% населения );

); Индия (738 млн доз, полностью вакцинированы 12,5% населения);

страны Евросоюза (548 млн доз, полностью вакцинированы 61,7% населения);

США (379,5 млн доз, полностью вакцинированы 53,7% населения);

Бразилия (208,3 млн доз, полностью вакцинированы 34% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (84,2%).

Агентство отмечает, что в настоящее время сделано достаточно прививок, чтобы охватить вакцинацией 37% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.