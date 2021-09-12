Власти США могут разрешить прививать вакциной от Pfizer/BioNTech детей в возрасте 5–11 лет – СМИ

Ожидается, что Pfizer и BioNTech будут иметь достаточно данных о применении вакцины для детей от пяти до 11 лет к концу октября Фото: EPA

Детей, по данным собеседников агентства, намерены разрешить прививать к концу октября.

Ожидается, что к этому времени компании Pfizer и BioNTech будут иметь достаточно данных клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также, по данным источников, компании Moderna, которая также разработала вакцину против коронавируса, понадобится примерно на три недели больше, чем Pfizer, чтобы собрать и проанализировать данные о возрастной группе 5–11 лет. Принять решение по этой вакцине FDA может примерно в ноябре, сказал собеседник.