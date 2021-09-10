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В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

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В Украине сделали 10,4 млн прививок от коронавируса
В Украине сделали 10,4 млн прививок от коронавируса
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки сделали 173 615 прививок от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 10 сентября.

Это самый большой показатель вакцинации от коронавируса за сутки. Предыдущий рекорд был поставлен 26 августа – 173 435 прививок.

67 042 человека получили первую дозу вакцины, а 106 573 получили вторую и завершили иммунизацию.

9 сентября прививки делали 1010 мобильных бригад, также работали 2977 прививочных пунктов и 337 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу 5 789 252 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 10 407 825 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1943557582474004

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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