Ляшко рассказал, сколько украинских медиков привились от COVID-19

Ляшко: Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

"Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Благодаря работе наших медицинских работников у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь – ваше желание прийти в пункт вакцинации", – заявил министр.

По его словам, первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 74% медицинских работников, двумя дозами привились 57%.

"Первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, а все, кто имеет отношение к обучению наших детей и работает в образовательных учреждениях", – сообщил Ляшко.