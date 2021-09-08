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В Украине сделали 10 млн прививок от коронавируса

С начала прививочной кампании от коронавируса привились 5,7 млн человек
С начала прививочной кампании от коронавируса привились 5,7 млн человек
Фото: EPA

В Украине 7 сентября сделали 149 618 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 8 сентября.

47 221 человек получили первую дозу вакцины, а 102 397 получили вторую и завершили иммунизацию.

7 сентября прививки делали 968 мобильных бригад, также работали 2986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу 5 666 017 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 407 024 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 10 073 041 прививку.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941924959303933

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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