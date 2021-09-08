В Украине рекордное количество больных COVID-19 за сутки с весны

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 254 ребенка и 46 медиков. Судя по данным системы мониторинга распространения COVID-19, это самая высокая заболеваемость за сутки с 29 мая, когда выявили 3096 случаев болезни.

Умерло за сутки 60 пациентов, выздоровело 1411 человек, госпитализировано 1017 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

7 сентября в Украине провели 67 391 тестирование на коронавирус, в том числе 28 990 – методом ПЦР, 8110 – методом ИФА, а также 30 291 экспресс-тест на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 303 276 случаев COVID-19, умерло 54 114 человек, выздоровело 2 216 017 пациентов.