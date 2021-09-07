Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать материальную помощь не вакцинированным от COVID-19

Марцинкив дал поручение чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от COVID-19, были ли они вакцинированы Фото: Юрій Стефанчук / Facebook

Отмечается, что во время оперативного совещания в мэрии директор департамента соцполитики Василий Семанюк сообщил, что с начала этого года около 4 тыс. горожан получили более 11 млн грн на лечение от COVID-19.

Марцинкив отметил, что это большие суммы, он дал поручение городским чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от COVID-19, были ли они вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, это одно дело. Но если он не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал мэр Ивано-Франковска.

Во время оперативного совещания Марцинкив также пообещал выплатить премию в 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19. Позже он сказал, что его предложение было шуточным.