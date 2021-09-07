Мэр Ивано-Франковска пообещал 100 тыс. грн женщине, забеременевшей после COVID-прививки. Но потом заявил, что пошутил

Таким образом он хочет опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о том, что после вакцинации от коронавируса женщины не могут иметь детей.
Во время оперативного совещания у мэра присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая отметила, что в перинатальном готовы выполнить поручение.
"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", – сказала она.
После заседания Марцинкив на своей странице в Facebook сказал, что предложение было шуточным.
"Дам премию 100 тыс. грн тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – отметил он.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 7 сентября одну дозу прививки в Украине получили 5,6 млн человек, а полностью вакцинированы 4,3 млн.
С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.