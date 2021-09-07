Мэр Ивано-Франковска пообещал 100 тыс. грн женщине, забеременевшей после COVID-прививки. Но потом заявил, что пошутил

Марцинкив хочет опровергнуть миф, что после вакцинации от коронавируса женщины не могут иметь детей Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Таким образом он хочет опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о том, что после вакцинации от коронавируса женщины не могут иметь детей.

Во время оперативного совещания у мэра присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая отметила, что в перинатальном готовы выполнить поручение.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", – сказала она.

После заседания Марцинкив на своей странице в Facebook сказал, что предложение было шуточным.

"Дам премию 100 тыс. грн тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – отметил он.