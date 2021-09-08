В ВОЗ заявили, что мир – на плато по заболеваемости COVID-19

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", – сказала ван Керкхове.

По ее словам, в последнее время в мире ежедневно подтверждают 4,4–4,5 млн новых случаев коронавирусной инфекции и 72–78 тыс. смертей пациентов с COVID-19.

Ван Керкхове отметила, что в Северной и Южной Америке фиксируется увеличение числа выявляемых случаев и смертей, а в Европе растет уровень смертности, но снижается количество новых случаев COVID-19. В то же время в Африке показатели заболеваемости идут на спад, добавила эксперт ВОЗ. Она выразила обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что пандемия коронавируса длится уже 20 месяцев.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал 25 августа, что распространение COVID-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне.