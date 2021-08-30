ВОЗ ожидает, что к декабрю в Европе от коронавируса умрет еще 236 тыс. человек

Одной из причин смертности от COVID-19 ВОЗ называет отмену ограничений Фото: EPA

Клюге отметил, что на прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%. При этом из 53 стран – членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10%.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта "Дельта" смягчением ограничений, а также резким увеличением числа летних поездок.

Он также отметил, что в то время как около половины людей в Европе полностью вакцинированы, охват вакцинацией в регионе замедлился.

Клюге подчеркнул, что за последние шесть недель охват вакцинацией упал на 14% из-за отсутствия доступа к вакцинам в некоторых странах и неприятия вакцины в других.