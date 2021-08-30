В Украине за сутки сделали более 41 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу вчера получили 13 320 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 28 157 человек.

29 августа украинцев вакцинировали 304 мобильные бригады, а также в 1100 прививочных пунктах и 354 центрах массовой вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 622 915 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 931 640 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.