В детсадах полностью привиты от коронавируса 23% работников

В МОН напомнили, что в Украине нет ограничений при допуске на работу по наличию или отсутствии прививки Фото: depositphotos.com

"Вакцинация добровольная. Законодательных ограничений при допуске на работу нет и быть не может",– сказал он.

Кононенко объяснил, что ограничение зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и стране. В частности, в зеленой зоне учреждения школьного и дошкольного образования работают в очном режиме. Маски и социальная дистанция остаются среди требований.

В желтой и оранжевой 80% коллективов должны быть вакцинированы или обучение переходит в дистанционный режим.

В красной зоне запрещено посещение учебных заведений. Это не касается дошкольных учреждений и начальной школы.