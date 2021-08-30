В детсадах полностью привиты от коронавируса 23% работников

"Вакцинация добровольная. Законодательных ограничений при допуске на работу нет и быть не может",– сказал он.
Кононенко объяснил, что ограничение зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и стране. В частности, в зеленой зоне учреждения школьного и дошкольного образования работают в очном режиме. Маски и социальная дистанция остаются среди требований.
В желтой и оранжевой 80% коллективов должны быть вакцинированы или обучение переходит в дистанционный режим.
В красной зоне запрещено посещение учебных заведений. Это не касается дошкольных учреждений и начальной школы.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
С начала прививочной кампании в Украине привито 5,3 млн человек, всего было сделано 8,9 млн прививок.